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Из-за строительства трассы ТР-53 на проспекте Октябрят ограничат проезд

В Перми продолжается строительство трассы ТР-53 на участке проспекта Октябрят от Уинской улицы до моста через реку Талажанку (этап 2.1). (этап 2.1). Рабочие приступают к переносу электросетей, из-за этого движение в этом районе ограничат.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В пресс-службе Минтранспорта рассказали, что на участке будут прокладывать кабель электропередач, поэтому проезд по проспекту Октябрят в районе поворота с улицы Сапфирной ограничат. Движение с 20:00 3 июля до 8:00 4 июля будет реверсивным, по одной полосе.

Напомним, новая трасса ТР-53 будет соединять микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центром Перми. Общая протяженность всех участков — почти 9 км, будет построено несколько новых мостов и тоннель.

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