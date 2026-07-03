Из-за строительства трассы ТР-53 на проспекте Октябрят ограничат проезд

В пресс-службе Минтранспорта рассказали, что на участке будут прокладывать кабель электропередач, поэтому проезд по проспекту Октябрят в районе поворота с улицы Сапфирной ограничат. Движение с 20:00 3 июля до 8:00 4 июля будет реверсивным, по одной полосе.

Напомним, новая трасса ТР-53 будет соединять микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центром Перми. Общая протяженность всех участков — почти 9 км, будет построено несколько новых мостов и тоннель.