Вышли на новый этап: на путепроводе на шоссе Космонавтов у «Мориона» завершен монтаж пролетного строения

По данным Минтранса, рабочие начали монтировать несъемную опалубку и армировать монолитную плиту проезжей части. Уже забетонированы три участка из пяти. После этого начнется укладка выравнивающего слоя бетона, гидроизоляции и асфальта. Затем начнется обустройство тротуаров, освещения, перил и барьеров.

Параллельно идут работы на подходах к сооружению. Со стороны Гознака обустраивают земляное полотно и дорожную одежду. Со стороны Центрального рынка завершено возведение подпорных стен и начато обустройство ливневой канализации. Готовы все промежуточные опоры-«тюльпаны», благодаря этому начался монтаж левого направления.

Напомним, техническое движение по первой половине путепровода в районе «Мориона» должны запустить до конца 2026 года. Работы идут по графику, полностью завершить их планируют к ноябрю 2027 года. После реконструкции путепровод на шоссе Космонавтов у «Мориона» вырастет с 2,2 до 5,5 метра, под ним сможет проезжать и легковой, и габаритный транспорт, а также увеличится в ширину до шести полос.