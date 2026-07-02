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Ночную электричку до Перми запустят в день закрытия «Небесной ярмарки»

Для гостей закрытия фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» запустят специальную ночную электричку. Она доедет до Перми и будет синхронизирована с расписанием трамваев.

Небесная ярмарка/ВКонтакте

Закрытие «Небесной ярмарки» пройдет 11 июля. В программе — традиционный «танец слонов», выступление групп Chicken Gun и ROCKY-2, а также экстремальное мотошоу от команды FMX13. В Пермской пригородной компании рассказали, что в ночь на 12 июля в 01:53 на остановочный пункт «Шпальник», ближайший к месту проведения фестиваля, прибудет поезд Кишерть — Пермь-2. Свой путь он начнет с Кунгурского вокзала, откуда отправится несколькими минутами раньше.

В Пермь на станцию Бахаревка поезд прибудет спустя два с половиной часа, еще через полчаса он будет на станции Пермь-2. На железнодорожном вокзале пермяков встретят трамваи №12 и 4, которые пройдут по улице Революции и далее по маршруту, и №5, следующий до «Велты».

Информационный обзор редакции.

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