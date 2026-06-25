На время проведения чемпионата по триатлону изменятся маршруты трех автобусов

28 июня с 6:00 до 14:30 автобусы №3 и 71 будут ходить до остановочного пункта «Театр Юного Зрителя» с разворотом по улицам Сибирской, Екатерининской и Газеты Звезда. На это время конечной для маршрута №51 станет ПНИПУ. Автобус №85 вообще не будет обслуживаться в этот период.