Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

На время проведения чемпионата по триатлону изменятся маршруты трех автобусов

В Перми на время проведения чемпионата России по триатлону изменятся маршруты четырех автобусных маршрутов —  №3, 51, 71 и 85. На время проведения соревнований будут закрыты Монастырская и ближайшие к ней улицы.

Пермский транспорт/Telegram
Пермский транспорт/Telegram

28 июня с 6:00 до 14:30 автобусы №3 и 71 будут ходить до остановочного пункта «Театр Юного Зрителя» с разворотом по улицам Сибирской, Екатерининской и Газеты Звезда. На это время конечной для маршрута №51 станет ПНИПУ. Автобус №85 вообще не будет обслуживаться в этот период.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: