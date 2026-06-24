Известно, какие улицы закроют на время проведения соревнований по триатлону

На время проведения всероссийских соревнований по триатлону и фестиваля «Кама-спринт» в Перми закроют проезд по ближайшим к набережной Камы улицам. Ограничения начнут действовать с 27 июня.
С 7:00 27 июня до 14:30 28 июня под запретом остановка и стоянка на улицах:
- Монастырская от Осинской до здания, где находятся «Чайка Заза», «Халва» и «Портофино»;
- 25 Октября от Монастырской до Советской;
- Советская от М. Горького до 25 Октября;
- Комсомольский проспект от Монастырской до Петропавловской.
28 июня с 6.00 до 14.30 закроют проезд по площади Трех столетий и улицам:
- Монастырская от площади Трех столетий до Горького;
- Горького от Монастырской до Советской;
- Советская от М. Горького до 25 Октября;
- 25 Октября от Советской до Монастырской;
- Монастырская от 25 Октября, не доезжая до Осинской;
- Комсомольский проспект от Монастырской до Петропавловской.
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