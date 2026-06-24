Известно, какие улицы закроют на время проведения соревнований по триатлону

С 7:00 27 июня до 14:30 28 июня под запретом остановка и стоянка на улицах:

Монастырская от Осинской до здания, где находятся «Чайка Заза», «Халва» и «Портофино»;

25 Октября от Монастырской до Советской;

Советская от М. Горького до 25 Октября;

Комсомольский проспект от Монастырской до Петропавловской.

28 июня с 6.00 до 14.30 закроют проезд по площади Трех столетий и улицам: