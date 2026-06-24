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Известно, какие улицы закроют на время проведения соревнований по триатлону

На время проведения всероссийских соревнований по триатлону и фестиваля «Кама-спринт» в Перми закроют проезд по ближайшим к набережной Камы улицам. Ограничения начнут действовать с 27 июня.

Схема перекрытия улиц 28 июня в Перми
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Схема перекрытия улиц 28 июня в Перми

С 7:00 27 июня до 14:30 28 июня под запретом остановка и стоянка на улицах:

  • Монастырская от Осинской до здания, где находятся «Чайка Заза», «Халва» и «Портофино»;
  • 25 Октября от Монастырской до Советской;
  • Советская от М. Горького до 25 Октября;
  • Комсомольский проспект от Монастырской до Петропавловской.

28 июня с 6.00 до 14.30 закроют проезд по площади Трех столетий и улицам:

  • Монастырская от площади Трех столетий до Горького;
  • Горького от Монастырской до Советской;
  • Советская от М. Горького до 25 Октября;
  • 25 Октября от Советской до Монастырской;
  • Монастырская от 25 Октября, не доезжая до Осинской;
  • Комсомольский проспект от Монастырской до Петропавловской.

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