Путепровод на Монастырской готов на 70 процентов: уложены все опоры

На опоры уже уложили все 85 балок пролетного строения. Общая протяженность нового путепровода — 102 м. Рабочие занимаются армированием последней из четырех плит проезжей части, а также устраивают мостовое полотно. Сначала они забетонируют плиту, затем уложат на всем протяжении путепровода слой гидроизоляции и два слоя асфальтового покрытия.

Когда основные работы на путепроводе на Монастырской завершат, начнется обустройство территории в районе железнодорожного института. Там построят новый пешеходный переход и парковочную зону.