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Путепровод на Монастырской готов на 70 процентов: уложены все опоры

Реконструкция путепровода на улице Монастырская готова на 70%. По данным Минтранспорта, самый сложный этап работ завершен: построены все опоры нового путепровода. Сейчас рабочие облицовывают их гранитным камнем.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

На опоры уже уложили все 85 балок пролетного строения. Общая протяженность нового путепровода — 102 м. Рабочие занимаются армированием последней из четырех плит проезжей части, а также устраивают мостовое полотно. Сначала они забетонируют плиту, затем уложат на всем протяжении путепровода слой гидроизоляции и два слоя асфальтового покрытия.

Когда основные работы на путепроводе на Монастырской завершат, начнется обустройство территории в районе железнодорожного института. Там построят новый пешеходный переход и парковочную зону.

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