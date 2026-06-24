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В Перми пройдет Первенство России по триатлону: приедут больше сотни сильнейших спортсменов

Пермь 28 июня примет статусные соревнования — Первенство России по триатлону: один из главных стартов для молодых спортсменов пройдет в районе набережной Камы и вокзала Пермь-1.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края

Одновременно с Первенством России по триатлону в Перми пройдет фестиваль «Кама-спринт» для любителей. Они откроют программу соревнований 28 июня: им, как и профессиональным спортсменам, предстоит преодолеть плавание 750 м, велогонку на 20 км и бег на 5 км.

Первенство России проходит в Перми в седьмой раз. В нем примут участие более 100 сильнейших триатлетов страны.

Информационный обзор редакции. 12+

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