В Перми пройдет Первенство России по триатлону: приедут больше сотни сильнейших спортсменов

Одновременно с Первенством России по триатлону в Перми пройдет фестиваль «Кама-спринт» для любителей. Они откроют программу соревнований 28 июня: им, как и профессиональным спортсменам, предстоит преодолеть плавание 750 м, велогонку на 20 км и бег на 5 км.

Первенство России проходит в Перми в седьмой раз. В нем примут участие более 100 сильнейших триатлетов страны.

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