До «Велты» опять пустят трамваи, а участок улицы Куйбышева для них закроют

Закрывшаяся на ремонт в январе трамвайная линия готова к запуску в техническом режиме, но работы на ней продолжатся. По улицам Чернышевского и Сибирской перенаправят трамваи №5 и 8, которые будут курсировать до остановки «Велта». Маршрут №6 пока ходить не будет, так как его дублирует «восьмерка».

С 17 июня начнутся работы на участке улицы Куйбышева от Белинского до Клары Цеткин, они коснутся и трамвайного узла в районе ТЦ «Домино», где заменят стрелочные переводы. В департаменте транспорта рассказали, что взамен трамваям №5 и 8 запустят автобусный маршрут №72, который будет ходить от остановки «Улица Анвара Гатауллина» по улицам Куйбышева, Белинского, Сибирской и Пушкина до Автовокзала. В обратном направлении автобус проследует по улице Революции вместо улицы Пушкина. Также пассажирам советуют пользоваться существующими маршрутами №50, №56, №57 и №71

Параллельно в Перми продолжаются работы по реконструкции трамвайных путей на улицах Ленина и Петропавловская: маршруты №4, 7 и 12 временно ходят по улице Революции.