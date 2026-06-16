По трамвайным путям на Сибирской запустили еще два вагона: это второй этап обкатки

Ранее запущенный вагон-лаборатория ВЛ-2 продолжает обследование контактной сети. Два новых вагона должны совершить определенное количество проездов по новой линии перед ее запуском. Благодаря сцепке «хвостами» они курсируют по участку назад и вперед без поворотов, а это значительно ускорят процесс обкатки.

На участке Сибирской и Чернышевского уже уложены и сварены пути, сейчас их выправляют, контактную сеть регулируют и строят новую установку на пересечении улиц Чернышевского и Карла Модераха. Параллельно идут работы по реконструкции трамвайного узла на площади Трудовой доблести.

О сроках открытия трамвайного движения по улицам Сибирская и Чернышевского пока не говорят. В департаменте транспорта объяснили, что решение о дате запуска примут по результатам обследования обновленных путей.