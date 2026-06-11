Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

По трамвайным путям на Сибирской запустили специальный вагон-лабораторию

Началась обкатка новых трамвайных путей на улицах Сибирская и Чернышевского. На участке работает спецвагон-лаборатория «ВЛ-2», который проведет диагностику и выявит возможные дефекты.

Пресс-служба администрации Перми

По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, после завершения обкатки и проверки будет принято решение о дате запуска трамвайного движения по Сибирской. Сейчас там завершают выправку пути и регулировку контактной сети. На пересечении улиц Чернышевского и Карла Модераха строят новую остановку, а на площади Трудовой доблести реконструируют трамвайный узел, в частности, монтируют современные стрелочные переводы.

Реконструкцию трамвайных путей в Перми ведут также на улицах Ленина и Петропавловская. Все работы по обновлению должны завершить в середине 2027 года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: