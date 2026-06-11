По трамвайным путям на Сибирской запустили специальный вагон-лабораторию

По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, после завершения обкатки и проверки будет принято решение о дате запуска трамвайного движения по Сибирской. Сейчас там завершают выправку пути и регулировку контактной сети. На пересечении улиц Чернышевского и Карла Модераха строят новую остановку, а на площади Трудовой доблести реконструируют трамвайный узел, в частности, монтируют современные стрелочные переводы.

Реконструкцию трамвайных путей в Перми ведут также на улицах Ленина и Петропавловская. Все работы по обновлению должны завершить в середине 2027 года.