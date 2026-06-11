Коммунальный мост, Петропавловская, Ленина: появился полный список улиц, которые закроют в День города в Перми

12 июня с 9:00 до 23:30 запретят проезд для всех видов транспорта на участке улицы Ленина от Куйбышева до Попова.

С 9:00 12 июня до 1:00 13 июня нельзя будет проехать по улицам:

Окулова от Попова до Комсомольского проспекта;

Осинская от Монастырской до улицы Окулова.

12 июня с 18:30 до 23:30 запретят проезд по улицам:

Петропавловская между Попова и Куйбышева;

Осинская от Советской до Петропавловская.

С 18:00 12 июня до 1:00 13 июня ограничат проезд для любого транспорта, кроме общественного, по улицам:

Максима Горького между Монастырской и Советской;

Монастырская от Максима Горького до Монастырской, 1б;

между улицами Борцов Революции и 2-ая Камская.

На время проведения фейерверка, с 23:00 12 июня до 00:00 13 июня, запретят проезд всех видов транспорта и пешеходов по Коммунальному мосту на участке улицы Попова от Окулова до Борцов Революции.

В пресс-службе администрации Перми отметили, что если дорожная обстановка 12 июня будет осложненной из-за массового скопления пешеходов, временно закроют проезд по улицам Попова, Монастырская, Осинская и Окулова.

После праздничного фейерверка в целях обеспечения безопасности организуют два места выхода с набережной реки Камы: лестница на Соборную площадь и подземный переход на улице Попова.