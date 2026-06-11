Коммунальный мост, Петропавловская, Ленина: появился полный список улиц, которые закроют в День города в Перми

На центральных улицах Перми из-за празднования Дня города вводят ограничения для движения транспорта, оно будет действовать в разное время с 11 июня до 13 июня.
Остановка и стоянка транспорта будет запрещена с 19:00 11 июня до 02:00 13 июня на улицах:
- Ленина от Куйбышева до Попова;
- Петропавловская от Борчанинова и Куйбышева;
- Окулова от Попова до Комсомольского проспекта;
- Осинская между Монастырской и Окулова и между Советской и Петропавловской.
С 22:30 11 июня до 00:30 12 июня запретят проезд для всех видов транспортных средств, кроме трамваев, на улицах:
- Ленина от Парковой до Клименко;
- Пермская между Ленина и Клименко (в районе дома 6 на Пермской) с обеспечением проезда к жилым домам по улицам Суксунская, Парковая, Разгуляйская, 1-ая Разгуляйская, 2-ая Разгуляйская, к домам по улице Пермская, 2, 6, к дому по улице Екатерининская, 10.
12 июня с 9:00 до 23:30 запретят проезд для всех видов транспорта на участке улицы Ленина от Куйбышева до Попова.
С 9:00 12 июня до 1:00 13 июня нельзя будет проехать по улицам:
- Окулова от Попова до Комсомольского проспекта;
- Осинская от Монастырской до улицы Окулова.
12 июня с 18:30 до 23:30 запретят проезд по улицам:
- Петропавловская между Попова и Куйбышева;
- Осинская от Советской до Петропавловская.
С 18:00 12 июня до 1:00 13 июня ограничат проезд для любого транспорта, кроме общественного, по улицам:
- Максима Горького между Монастырской и Советской;
- Монастырская от Максима Горького до Монастырской, 1б;
- между улицами Борцов Революции и 2-ая Камская.
На время проведения фейерверка, с 23:00 12 июня до 00:00 13 июня, запретят проезд всех видов транспорта и пешеходов по Коммунальному мосту на участке улицы Попова от Окулова до Борцов Революции.
В пресс-службе администрации Перми отметили, что если дорожная обстановка 12 июня будет осложненной из-за массового скопления пешеходов, временно закроют проезд по улицам Попова, Монастырская, Осинская и Окулова.
После праздничного фейерверка в целях обеспечения безопасности организуют два места выхода с набережной реки Камы: лестница на Соборную площадь и подземный переход на улице Попова.
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