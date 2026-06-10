Улицу Ленина в районе эспланады 12 июня закроют для проезда

В департаменте транспорта рассказали, что на время перекрытия несколько автобусов изменят маршруты. №10, 14, 33, 50, 52, 60 и 81 отправят по улицам Попова, Екатерининская и Луначарского, Куйбышева, №7 и 41 будут ходить до улицы Попова, №85 не будет работать после 18:00. Трамваи продолжат ходить без ограничений.

В Мотовилихинском районе возможны кратковременные остановки движения автобусов №16, 26, 34, 38, 58, 77, 78, 82 и 86: там 12 июня с 9:00 до 12:00 будет проходить Крестный ход.

Информационный обзор редакции.