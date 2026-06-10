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Работу автобусов и трамваев продлят 11 и 12 июня: рассказываем, каких маршрутов это коснется

Работу общественного транспорта в Перми продлят 11 и 12 июня. Для этого ночью организуют дополнительные отправления некоторых автобусных маршрутов.

Пермский транспорт/Telegram
Пермский транспорт/Telegram
Пермский транспорт/Telegram

В ночь на 12 июня после 00:15 будут работать автобусы №10, 32, 77 и трамваи №4, 7, 8, 11. Транспорт отправится от остановок «Разгуляй»: автобусы и трамваи проследуют до своих конечных остановок.

12 июня продлят работу автобусов №1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 20, 32, 36, 50, 51, 53, 60, 67, 74, 77, 78 и 81, а также трамваев №4, 5, 7 и 12. В департаменте транспорта объяснили, что посадка на автобусы №53 и 60 будет проходить на остановке «Улица Попова» по Петропавловской улице, на остальные маршруты — на существующих остановках по пути следования.

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