Начался ремонт трамвайных переездов: он проходит по ночам

В Перми начали ремонт трамвайных переездов. Рабочие меняют рельсы, шпалы и плитное покрытие. В департаменте транспорта объяснили, что таким переездам нужно частое обслуживание, так как нагрузка на них повышена из-за постоянного движения транспорта.

Пресс-служба администрации Перми
Первой ремонтируют развязку у Колхозной площади. Затем аналогичные работы пройдут на перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова, на Уральской и Лифанова.

Чтобы не останавливать движение вагонов днем, ремонт трамвайных переездов идет в ночное время. Перекрывать дороги из-за него тоже не приходится. Но 2 и 8 июня трамваи №4, 5, 7, 8 и 11 после 22:15 будут отправляться в депо — это нужно, чтобы завершить ремонтные работы быстрее.

До конца дорожно-строительного сезона в Перми планируют обновить 325 пог. м пути и 1352 кв. м плитного покрытия.

