Транспорт

На дорогах появится 15 табло, на которых показывают информацию о погоде и дорожных работах

В Перми готовятся модернизировать подсистему метеомониторинга для интеллектуальной транспортной системы. В городе в марте 2027 года должны появиться табло, которые будут показывать информацию об интенсивности движения, авариях, погоде и дорожных работах. 

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Судя по данным технического задания на сайте госзакупок, в списке 15 мест, где появятся информационные табло, среди них: на шоссе Космонавтов, Северной и Южной дамбах, Светлогорской улице, перед кольцом Строителей-Куфонина, Восточном обходе у Бродовского тракта, а также на Стахановской, 10, Карпинского, 27, шоссе Космонавтов, 127. 

На установку информационного табло, в частности, согласование мест, разработку схем размещения, подключение к электропитанию, организацию каналов связи с серверами, готовы выделить около 95 млн рублей.

