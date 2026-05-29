У пермских кладбищ появятся временные остановки

У кладбищ в Перми появятся временные остановки 30 и 31 мая. Департамент транспорта вводит их из-за праздника Троицы, который в 2026 году выпадает на 31 мая.
На Южной дамбе у Южного кладбища вводят временный остановочный пункт для автобусов №1, №5, №8, №13, №14, №33, №61 и №75, идущих из центра города. У кладбища «Банная гора» смогут останавливаться автобусы №22, №23, №32 и №58.
30 и 31 мая увеличится количество рейсов сезонного автобусного маршрута, который курсирует до Северного кладбища.
