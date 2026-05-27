К 2028 году речной флот Пермского края расширится до 11 судов

В 2026 году Пермский край планирует заключить соглашение на покупку шести прогулочных судов в лизинг. К 2028 году речной флот будет насчитывать 11 единиц. Также власти намерены развивать причалы — их число увеличится до 15, они появятся в населенных пунктах, где есть спрос на речные прогулки.

По словам Дмитрия Махонина, с 2021 года объем туристических услуг в Пермском крае вырос более чем в пять раз, он составил почти 20 млрд руб.