На модернизацию приложения для общественного транспорта готовы выделить 20 миллионов рублей

В Перми готовятся модернизировать приложение для общественного транспорта. На эти цели готовы выделить около 20 млн рублей.

Пресс-служба администрации Перми

Судя по документации на сайте госзакупок, подрядчику нужно будет поддерживать работоспособность информационной системы и оперативно устранять технические сбои и неисправности. Срок обслуживания приложения составит два года: с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2028 года. 

Также нужно будет модернизировать серверную инфраструктуру и программное обеспечение. После обновления пассажирам должно быть доступно несколько способов оплаты: с помощью QR-кода, размещенного в салоне, путем выбора транспорта на интерактивной карте с привязкой к геолокации, через идентификацию с помощью сигнала BLE-маяка и ручным вводом государственного регистрационного номера с верификацией через систему МАЯК-СН.

