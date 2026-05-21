Из-за проведения полумарафона изменятся маршруты 12 автобусов: делимся новой схемой движений

С 5:00 до 18:00 автобусы №7 и №41 будут разворачиваться на улице Попова, №10, №14, №33, №50, №52, №60 и №81 пойдут в объезд по улицам Екатерининская, Луначарского и Попова.

С 07:00 до 15:00 изменятся маршруты автобусов №3, №51 и №71. №3 и №71 пойдет до улицы Екатерининской с разворотом через улицы Газеты «Звезда» и Пушкина, №51 будет курсировать до остановки «ПНИПУ», №85 перенаправят до остановки «Улица Максима Горького» в Горьковском трамвайном кольце.