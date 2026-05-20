В ближайшие пять лет улицу Мира ждет реконструкция: показываем проект

Появился проект реконструкции улицы Мира, на участке от Стахановской до Архитектора Свиязева. По словам советника губернатора по вопросам строительства Павла Черепанова, масштабные работы планируется в ближайшие пять лет, с 2026 по 2031 годы.
Реконструкция улицы Мира будет разделена на три этапа. Обновление коснется не только проезжей части, но и пешеходной зоны. Планируется установить новые остановочные комплексы, отремонтировать тротуары и создать комфортную прогулочную зону.
Также в ближайшие пять лет планируется реконструкция шоссе Космонавтов от улицы Архитектора Свиязева до моста через реку Мулянка. Работы должны начаться в 2026 году.
