Две полосы на шоссе Космонавтов закрыли из-за просадки асфальта

На шоссе Космонавтов в районе деревни Хмели по направлению из аэропорта в Пермь закрыли две полосы из трех — среднюю и автобусную.
Движение ограничили для обеспечения безопасности — на шоссе Космонавтов произошла просадка асфальта во время работ на канализационном коллекторе. В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что под дорогой произошло разрушение старой трубы коллектора и образовалась просадка грунта и асфальта.
Сейчас поврежденный участок огородили: там проводят аварийно-восстановительные работы.
