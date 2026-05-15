Две полосы на шоссе Космонавтов закрыли из-за просадки асфальта

Движение ограничили для обеспечения безопасности — на шоссе Космонавтов произошла просадка асфальта во время работ на канализационном коллекторе. В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что под дорогой произошло разрушение старой трубы коллектора и образовалась просадка грунта и асфальта.

Сейчас поврежденный участок огородили: там проводят аварийно-восстановительные работы.