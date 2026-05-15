Известно, где ограничат проезд на время проведения «Пермского велофеста»

Запрет на остановку и стоянку будет действовать на участке улицы Подлесная между Куфонина и Гатчинской с 19:00 16 мая по 17:00 17 мая. На этом же участке проезд будет полностью закрыт 17 мая с 7:00 до 17:00.

По оценкам организаторов «Пермского велофеста», в этом году в нем будут участвовать около 2 тыс. человек. Для участников подготовят несколько дистанций: беговелики на 150 м, детский заезд на 1 000 м, массовый заезд на 5 500 м, любительские заезды на 5 500 м, шоссейная велогонка на 33 000 м и 16 500 м.

