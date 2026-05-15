Начались проверки работы кондиционеров в автобусах: их должны включать при +20 градусов тепла

В салонах пермских автобусов начали проверять климатические установки. В департаменте транспорта рассказали, что с наступлением теплой погоды контрольно-ревизорская служба усилит рейды.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Кондиционеры в автобусах и трамваях должны включать, если температура воздуха на улице выше +20 градусов. При несоблюдении этого условия контролеры фиксируют нарушение. «Работа кондиционеров проверяется специальными приборами, которые фиксируют как температуру в салоне, так и скорость потока воздуха. В дальнейшем на основе зафиксированных нарушений перевозчику назначается штраф», — рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

Нарушения работы климатической системы в автобусах и трамваях Перми фиксируют также удаленно — датчики находятся около воздуховода кондиционера и передают данные в «Гортранс». Такая система есть более 50% автобусов в Перми, но ее намерены распространить на все городские маршруты, чтобы более эффективно следить за состоянием оборудования.

