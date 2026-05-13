Сезон речных круизов в этом году собираются увеличить до конца октября

В Пермском крае сезон речных круизов в 2026 году собираются продлить до конца октября, а количество рейсов увеличить. В пресс-службе министерства туризма рассказали, что оператор «Кама-Трэвел» запланировала свыше 170 рейсов — в 2,6 раза больше, чем год назад.
С навигации 2026 года рейсы пермской круизной компании будут отправляться не только из Перми, но и из других городов — Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Ярославля. В планах также тематические рейсы, например, гастрономический, который включает знакомство с национальной культурой и кухней Чувашии, Удмуртии и Татарстана. «На протяжении последних лет мы фиксируем устойчивый рост интереса к речным круизам у жителей не только Пермского края, но Свердловской и Челябинской областей», — отметила коммерческий директор «Кама-Трэвел» Светлана Спирина.
Отметим, что в 2026 году запустят еще один вид речного транспорта в Пермском крае — скоростной катер «Колва», который будет курсировать до Усть-Качки.
