Работу бесплатного автобуса до галереи продлили до конца мая

Работу бесплатного автобуса до новой художественной галереи в Перми снова продлили. Брендированный шаттл будет курсировать до входа в здание до 27 мая по новому графику.

Пермская художественная галерея/Telegram
Автобус отправляется в галерею от остановки «Ул. Ленина» на Сибирской (со стороны Театрального сквера). Со вторника по пятницу первый рейс будет отправляться с 12:00, последний — в 20:00 с интервалом в час. В выходные бесплатный шаттл курсирует с 10:00 с интервалом в 30 минут.

В галерее рассказали, что 16 мая, в «Ночь музеев», у автобуса будет особое расписание: последние рейсы от ост. «Ленина» в 22:00 и 22:30, обратный — до 22:50.

