Трамвай №12 временно будет ходить до остановки «Станция Пермь II»

В департаменте транспорта проанализировали пассажиропоток в центре Перми и обращения пассажиров, поэтому скорректировали работу маршрутов на время ремонта трамвайных путей.

С 6 мая трамвай №12 временно перенаправят до остановки «Станция Пермь II», чтобы связать эспланаду и Индустриальный район. Маршруты трамваев №7 и №11 усилят дополнительными вагонами — их пермякам советуют использовать для проезда на улицу Максима Горького в Разгуляй и по Бульвару Гагарина.