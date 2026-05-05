Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Трамвай №12 временно будет ходить до остановки «Станция Пермь II»

В районе эспланады собираются улучшить транспортную доступность на время ремонта трамвайной линии на Петропавловской. Он начался с 25 апреля: с этого момента трамваи №4, №7 и №12 направили по улице Революции.

Пермский транспорт/Telegram
Пермский транспорт/Telegram

В департаменте транспорта проанализировали пассажиропоток в центре Перми и обращения пассажиров, поэтому скорректировали работу маршрутов на время ремонта трамвайных путей.

С 6 мая трамвай №12 временно перенаправят до остановки «Станция Пермь II», чтобы связать эспланаду и Индустриальный район. Маршруты трамваев №7 и №11 усилят дополнительными вагонами — их пермякам советуют использовать для проезда на улицу Максима Горького в Разгуляй и по Бульвару Гагарина.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: