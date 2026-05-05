Трамвай №12 временно будет ходить до остановки «Станция Пермь II»

В районе эспланады собираются улучшить транспортную доступность на время ремонта трамвайной линии на Петропавловской. Он начался с 25 апреля: с этого момента трамваи №4, №7 и №12 направили по улице Революции.
В департаменте транспорта проанализировали пассажиропоток в центре Перми и обращения пассажиров, поэтому скорректировали работу маршрутов на время ремонта трамвайных путей.
С 6 мая трамвай №12 временно перенаправят до остановки «Станция Пермь II», чтобы связать эспланаду и Индустриальный район. Маршруты трамваев №7 и №11 усилят дополнительными вагонами — их пермякам советуют использовать для проезда на улицу Максима Горького в Разгуляй и по Бульвару Гагарина.
