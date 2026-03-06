Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подорожал проезд по платной дороге, проходящей через Пермский край

Со 2 марта «Автодор» увеличил стоимость проезда по платным трассам в России. В том участок автомагистрали М-12 «Восток», проходящий через Пермский край.

Автобан М-12 «Восток» проходит от Москвы до Тюмени. В Пермском крае протяженность участка составляет 92 км, он проходит на юге региона в районе Щучьего Озера, Сарса и Октябрьского.

По данным «Рифея», проезд от села Верхние Татышлы в Башкортостане до поселка Ачит для легковых авто стоит 1420 рублей вместо 1305, стоимость от Сарса до Верхних Татышлов — с 890 по 960 рублей. Доходы от платных участков направляют на содержание и развитие дорожной инфраструктуры.

