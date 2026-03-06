Подорожал проезд по платной дороге, проходящей через Пермский край

Автобан М-12 «Восток» проходит от Москвы до Тюмени. В Пермском крае протяженность участка составляет 92 км, он проходит на юге региона в районе Щучьего Озера, Сарса и Октябрьского.

По данным «Рифея», проезд от села Верхние Татышлы в Башкортостане до поселка Ачит для легковых авто стоит 1420 рублей вместо 1305, стоимость от Сарса до Верхних Татышлов — с 890 по 960 рублей. Доходы от платных участков направляют на содержание и развитие дорожной инфраструктуры.