Подорожал проезд по платной дороге, проходящей через Пермский край

Со 2 марта «Автодор» увеличил стоимость проезда по платным трассам в России. В том участок автомагистрали М-12 «Восток», проходящий через Пермский край.
Автобан М-12 «Восток» проходит от Москвы до Тюмени. В Пермском крае протяженность участка составляет 92 км, он проходит на юге региона в районе Щучьего Озера, Сарса и Октябрьского.
По данным «Рифея», проезд от села Верхние Татышлы в Башкортостане до поселка Ачит для легковых авто стоит 1420 рублей вместо 1305, стоимость от Сарса до Верхних Татышлов — с 890 по 960 рублей. Доходы от платных участков направляют на содержание и развитие дорожной инфраструктуры.
