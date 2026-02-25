Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Запрещен поворот налево: в районе площади Гайдара опять изменилась схема движения

C 20 февраля изменилась схема движения на улице Ленина со стороны площади Гайдара. Теперь с нее запрещен поворот налево на улицу Хохрякова. Поворачивать на улицу Плеханова тоже нельзя.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Дорожная обстановка Перми и края/Telegram

Как и раньше, с улицы Ленина можно поворачивать на улицы Толмачева и Крисанова. В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что новая схема должна разгрузить участок, так как движение по улице Ленина от площади Гайдара часто становилось настолько интенсивным, что появлялись заторы на соседних улицах.

Ситуацию с трафиком в районе площади Гайдара продолжат мониторить специалисты Центра безопасности дорожного движения Пермского края, чтобы при необходимости, вносить коррективы.

