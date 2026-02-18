Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Почти каждый пятый пермяк не оплачивает проезд в общественном транспорте

Доля безбилетников в общественном транспорте Перми за год снизилась. По итогам 2025 года она составила 19,1%.

Пресс-служба администрации Перми

По данным департамента транспорта, за минувший год сотрудники контрольно-ревизорской службы провели 127 000 проверок. В Перми регулярно проводят рейды на тех маршрутах, где было больше всего безбилетников. Контролеры могут точечно отслеживать «зайцев»: появилось специальное приложение, которое отображает количество безбилетников в конкретном автобусе в режиме реального времени.

В бюджет города Перми в 2025 году поступило около 48,6 млн рублей — это оплата штрафов за безбилетный проезд.

