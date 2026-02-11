На двух маршрутах заменят класс автобусов — они будут более вместительными

Уже сейчас на маршрутах №12 и №54 можно встретить большие автобусы, но пока их используют как резервные. Сейчас в департаменте транспорта проводят подготовку к изменению класса транспорта. С апреля 2026 года автобусы большого класса на маршрутах №12 и №54 будут работать на постоянной основе.

В первой половине 2026 года транспортную систему Перми ждут изменения: планируется увеличить количество рейсов на маршрутах №1, №4, №10, №13, №14 и №36.

Информационный обзор редакции.