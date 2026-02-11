Плоскостную перехватывающую парковку планируют сделать на шоссе Космонавтов

По данным Business Class, участок под парковку находится по нечетной стороне шоссе Космонавтов рядом с остановочным пунктом «Верхние Муллы». Ее площадь составит 2,2 тыс. м2, стоянка сможет вместить 65 автомобилей.

Минимущества поручило краевому ГБУ «Управление дорожного проектирования» подготовить документацию по планировке территории. Документы должны быть готовы в первом квартале 2026 года.