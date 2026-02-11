Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Плоскостную перехватывающую парковку планируют сделать на шоссе Космонавтов

На шоссе Космонавтов собираются организовать плоскостную перехватывающую парковку. Она должна появиться после реконструкции участка от улицы Архитектора Свиязева до моста через реку Мулянку.

По данным Business Class, участок под парковку находится по нечетной стороне шоссе Космонавтов рядом с остановочным пунктом «Верхние Муллы». Ее площадь составит 2,2 тыс. м2, стоянка сможет вместить 65 автомобилей.

Минимущества поручило краевому ГБУ «Управление дорожного проектирования» подготовить документацию по планировке территории. Документы должны быть готовы в первом квартале 2026 года.

