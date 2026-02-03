Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

Новая остановка «Площадь Гайдара» откроется в феврале

В Перми с 7 февраля начнет работать новая остановка — «Площадь Гайдара». Ее построили у одноименной локации в рамках реконструкции дорожной развязки.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В пресс-службе краевого минтранспорта рассказали, что на новой остановке оборудованы посадочные площадки с двух сторон дороги, а возле нее обустроены безопасные регулируемые пешеходные переходы.

Новая остановка «Площадь Гайдара» заменит прежнюю «Улица Локомотивная». На ней будут останавливаться автобусные маршруты №1, 6, 10, 40, 49, 54, 56, 64 и 81 в обоих направлениях.

