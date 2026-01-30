С 1 февраля «Финисты» собираются заменить на другие поезда

«Финисты» отправятся на дополнительное обслуживание в депо. Вместо них на маршруты пустят поезда серий ЭТ и ЭД (без резервирования мест). В пресс-службе «Пермской пригородной компании» объяснили, что билеты оформляются без указания мест и их стоимость не зависит от типа подвижного состава, поэтому в таких случаях возврат денег не предусмотрен.

После дополнительного обслуживания поезда «Финист» обещают вернуть на прежние маршруты.

Информационный обзор редакции.