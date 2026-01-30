С 1 февраля у трех автобусных маршрутов добавятся новые остановки

Автобус №33 станет ходить чаще. В его путь следования включена остановка «Замок в Долине», чтобы пересадка на автобусы, следующие по улице Спешилова в сторону центра города, была удобной. По пути в сторону «Города Сердца» после остановки «Торговый центр "Спешилов"» автобусы будут проезжать под путепроводом до остановки «Замок в долине» на другой стороне улицы Спешилова, а затем поворачивать на улицу Маршала Жукова. Это изменение сделает удобной пересадку для пассажиров, которые едут в Кировский район.

Автобусы №9 и 59 начнут останавливаться на новой остановке «Инфекционная больница» в Индустриальном районе по направлению в центр города. Ранее она действовала только по направлению из центра.