Автобусы-«гармошки» перевезли 20 миллионов пассажиров за год

За 2025 год «гармошки» перевезли 20 млн пассажиров. Маршруты, на которых работают такие автобусы — №1, 14, 15, 27, 50, 53, охватывают больше 200 остановочных пункта. Сейчас на линии работают 109 «гармошек».

В департаменте дорог и транспорта не исключают, что в будущем «гармошки» могут появиться и на других маршрутах с высокой загрузкой. Благодаря запуску таких автобусов в Перми удалось снизить дефицит водителей на 74 человека.

