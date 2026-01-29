Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

Автобусы-«гармошки» перевезли 20 миллионов пассажиров за год

В департаменте транспорта подвели итоги работы «гармошек» в 2025 году в Перми. Первые автобусы особо большого класса запустили с 19 января.

Пермский транспорт/Telegram

За 2025 год «гармошки» перевезли 20 млн пассажиров. Маршруты, на которых работают такие автобусы — №1, 14, 15, 27, 50, 53, охватывают больше 200 остановочных пункта. Сейчас на линии работают 109 «гармошек».

В департаменте дорог и транспорта не исключают, что в будущем «гармошки» могут появиться и на других маршрутах с высокой загрузкой. Благодаря запуску таких автобусов в Перми удалось снизить дефицит водителей на 74 человека.

Информационный обзор редакции.

