Из-за ремонта в школах изменятся маршруты четырех автобусов

С 1 февраля изменятся схемы движения четырех автобусных маршрутов, которые ходят в Индустриальном районе. Это связано с ремонтными работами во втором корпусе лицея №8 и школы №136. По данным пресс-службы администрации Перми, корректировки коснутся маршрутов №9, №28, №29 и №40.
Маршрут №9 перестанет заезжать в микрорайон Хмели и будет отправляться из деревни Субботино. Разворотные пункты будут находиться на улицах Космонавта Леонова, Мира, Архитектора Свиязева и Геологов — это позволит увеличить частоту движения и сократить время ожидания для школьников. Маршруты №13 и №54, связывающие Хмели с другими районами города, останутся без изменений.
Автобусы №28 и №29, следующие по кольцу, будут делать остановку у школы №107 и разворачиваться на улице Оверятской. Маршрут №40 также будет адаптирован: количество рейсов увеличится из-за ожидаемого роста пассажиропотока.
Изменения в работе четырех автобусных маршрутов останутся до конца учебного года.
