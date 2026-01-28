Из-за ремонта в школах изменятся маршруты четырех автобусов

Маршрут №9 перестанет заезжать в микрорайон Хмели и будет отправляться из деревни Субботино. Разворотные пункты будут находиться на улицах Космонавта Леонова, Мира, Архитектора Свиязева и Геологов — это позволит увеличить частоту движения и сократить время ожидания для школьников. Маршруты №13 и №54, связывающие Хмели с другими районами города, останутся без изменений.

Автобусы №28 и №29, следующие по кольцу, будут делать остановку у школы №107 и разворачиваться на улице Оверятской. Маршрут №40 также будет адаптирован: количество рейсов увеличится из-за ожидаемого роста пассажиропотока.

Изменения в работе четырех автобусных маршрутов останутся до конца учебного года.