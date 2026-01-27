В минтрансе рассказали, что участок дороги Кунгур — Соликамск готов на 79 процентов

По данным краевого минтранса, готовность участка трассы Кунгур – Соликамск достигла 79%. На 98% готов путепровод с пятью опорами, уложены балки пролетного строения, завершена укладка проезжей части. Рабочим осталось выполнить бетонирование одного конуса, покрасить металлические элементы и уложить недостающие слои асфальта. Временное движение по путепроводу уже открыто.

Параллельно подрядчик занимается переустройством инженерных сетей и коммуникаций: готовы два газопровода, шламопровод, электросети и один водовод. На основном участке дороги на 90% выполнено обустройство земляного полотна, на 70% готовы дорожная одежда, пересечения и примыкания, а также подопропускные трубы.

На большей части (2,7 из 3,1 км) дорога уже расширена до четырех полос, частично уложены разделительные блоки типа «Нью Джерси», они исключают лобовые столкновения. Основные дорожные стартуют в начале следующего сезона. Завершить все работы должны к концу 2026 года.

В минтрансе отметили, что работы на этом участке трассы Кунгур — Соликамск завершат 14-летнюю реконструкцию автодороги, которая включала восемь этапов и началась в 2012 году. За это время на трассе были построены три двухуровневые развязки (включая этот этап), две кольцевые развязки и один путепровод над железной дорогой.