Транспорт

Появилась схема строительства новых трамвайных линий, которые можно было бы построить в Перми

Появился пример модернизации трамвайных линий в Перми: эксперты подсчитали, какое потенциальное количество пассажиров будет пользоваться новыми маршрутами. Схему опубликовало издание «Текст».

Самым выгодным названо строительство путей в районе микрорайона Крохалева: от улицы Куйбышева по Анвара Гатауллина и Солдатова до Куйбышева. Этот маршрут каждый день использовали бы больше 11,4 тыс. пассажиров.

Дорогим по затратам на строительство, но не менее востребованным назван маршрут от улицы Стахановская по Карпинского, Архитектора Свиязева, Космонавта Леонова до улицы Мира. Потенциально его будут выбирать 10,5 тыс. пассажиров ежедневно.

В 2020 году власти Пермского края обсуждали возможность развития трамвайного сообщения в сторону аэропорту, до улицы Промышленная, и в Мотовилихинский район, к микрорайону Ива.

