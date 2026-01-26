Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На линию готовятся выпустить «гипербас» — он больше стандартного автобуса на 2,5 метра

В Пермь на днях прибыл новый автобус большого класса — трехосный Volgabus-6270.G4, который прозвали «гипербас» и «Царь-автобус. Его поставка приурочена к 100-летию с запуска автобусного движения в городе, на нем нанесена памятная ливрея.

Эдуард Соснин/Telegram

Этот автобус на 2,5 метра больше стандартного, он вмещает до 130 пассажиров, а благодаря третьей оси двигается более плавно и маневренно. Пока новый автобус готовят к выпуску на маршрут: в нем ставят валидаторы, медиапанели, датчики пассажиропотока, bluetooth-маячки и систему навигационного контроля.

По словам главы города Эдуарда Соснина, это первый «трехосник» в Перми за долгое время. «Мы оценим, как он будет работать в наших условиях. На основе полученных данных рассмотрим вопрос об увеличении в будущем количества таких автобусов в Перми», — отметил мэр.

Информационный обзор редакции.

