Рассказываем, как изменится схема движения на площади Гайдара

По левой полосе проезд будет доступен только прямо, по кольцу, в средней — прямо и направо, на съезд, в правой — только направо, на съезд. В пресс-служба минтранса рассказали, что новая схема поможет увеличить пропускную способность съезда на 2-ю Шоссейную, сократить пробки и очереди на площади Гайдара и сделать маневр более понятным.

Центр безопасности дорожного движения Перми будет мониторить ситуацию и при необходимости корректировать работу светофоров.