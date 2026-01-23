Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Рассказываем, как изменится схема движения на площади Гайдара

С 27 января изменится схема движения на площади Гайдара в Перми. Поворачивать на улицу 2-ю Шоссейную (в сторону улицы Строителей) можно будет с двух полос — средней и правой.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

По левой полосе проезд будет доступен только прямо, по кольцу, в средней — прямо и направо, на съезд, в правой — только направо, на съезд. В пресс-служба минтранса рассказали, что новая схема поможет увеличить пропускную способность съезда на 2-ю Шоссейную, сократить пробки и очереди на площади Гайдара и сделать маневр более понятным.

Центр безопасности дорожного движения Перми будет мониторить ситуацию и при необходимости корректировать работу светофоров.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: