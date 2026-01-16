У трамвая №12 появятся дополнительные рейсы

У трамвая №12 по будням вводят дополнительные укороченные рейсы на участке от остановки «Пермская ярмарка» до улицы 9 Мая. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что это связано с высоким пассажиропотоком на направлении. Для выравнивания интервалов скорректируют расписание трамвайных маршрутов №4, №5 и №7. Это временная схема движения, она будет действовать пока продолжаются работы на энергосетях. После окончания работ трамвайные маршруты №11 и №12 вернутся к следованию до «Школы №107» в полном объеме, а маршрут №2 — до «Стахановского кольца».