На улице Чернышевского началась реконструкция трамвайных путей

В департаменте транспорта рассказали, что на время реконструкции трамвай №6 не будет ходить — вагоны перераспределят на другие маршруты, а у автобуса №71 увеличится количество рейсов.

Работы включают замену балласта и рельсошпальной решетки, а также проведение реконструкции контактной сети. На пересечении улиц Чернышевского и Карла Модераха построят новую остановку. При укладке путей будут использовать резиновые прокладки и сварку стыков — это обеспечит плавность хода и снизит уровень шума, а бетонные шпалы и новый вид креплений позволят продлить срок службы трамвайных путей.

Напомним, реконструкция трамвайных путей в Перми проходит в рамках трехстороннего соглашения между краевыми и городскими властями и инвестором. Оно подразумевает ремонт 35 км путей, реконструкцию тяговой подстанции и депо «Балатово». В городе уже обновили участки путей на улицах Борчанинова, Дзержинского, Куйбышева, Мира и Белинского.