Известно, какие автобусы и трамваи будут работать в новогоднюю ночь

Днем 31 декабря общественный транспорт будет работать по воскресному графику — по расписанию до 23:30. Автобусы № 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 19, 20, 32, 36, 50, 51, 53, 67, 72, 77, 78, 81 и трамваи №4, 5, 7 останутся на линии до 03:00.

Днем 1 января на дорогах будет мало автобусов и трамваев: выпуск общественного транспорта на маршрутах составит 50% от воскресного расписания. Со 2 января транспорт вернется к полному выпуску, в таком режиме он будет ходить до конца новогодних каникул.