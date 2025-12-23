В Новый год работу общественного транспорта продлят до трех часов ночи

Днем 31 декабря общественный транспорт будет работать по воскресному графику. В департаменте транспорта рассказали, что днем 1 января количество общественного транспорта будет урезано — составит 50% от воскресного расписания.

Со 2 января автобусы и трамваи в Перми вернется к полному воскресному выпуску. Оно будет действовать до конца праздников.