В Новый год работу общественного транспорта продлят до трех часов ночи

В Перми с 31 декабря на 1 января традиционно продлят работу общественного транспорта. В новогоднюю ночь планируется работа автобусных маршрутов № 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 19, 20, 32, 36, 50, 51, 53, 67, 72, 77, 78, 81 и трамвайных №4, 5, 7 до трех часов ночи.

Пресс-служба администрации Перми

Днем 31 декабря общественный транспорт будет работать по воскресному графику. В департаменте транспорта рассказали, что днем 1 января количество общественного транспорта будет урезано — составит 50% от воскресного расписания.

Со 2 января автобусы и трамваи в Перми вернется к полному воскресному выпуску. Оно будет действовать до конца праздников.

