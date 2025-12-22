С 23 декабря расширится зона платной парковки в Перми: список улиц

Парковочная зона №101 будет действовать на участках улиц:

Матросова от Монастырской до Советской;

Советская от Попова до Крисанова, 10;

Свердловская от Монастырской до Советской;

Окулова от Плеханова до Петропавловской;

Хохрякова от Окулова до Петропавловской и от Петропавловской до Екатерининской;

Петропавловская от Плеханова до Окулова;

Ленина от Плеханова до вокзала «Пермь-II»;

Толмачева от Петропавловской до Ленина.

С 23 декабря платная парковка с тарифом 30 рублей в час появится в проезде в ЖК «Гулливер» от дома №54, вдоль домов №52 Б, 52 В, 48 В, 48 Б, 56 Д до дома № 50 по ул. Революции.