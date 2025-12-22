Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

С 23 декабря расширится зона платной парковки в Перми: список улиц

В Перми с 23 декабря расширят зоны платной парковки. Она будет дополнена девятью участками: стоимость часа на них составит 30 рублей в час.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Парковочная зона №101 будет действовать на участках улиц:

  • Матросова от Монастырской до Советской;
  • Советская от Попова до Крисанова, 10;
  • Свердловская от Монастырской до Советской;
  • Окулова от Плеханова до Петропавловской;
  • Хохрякова от Окулова до Петропавловской и от Петропавловской до Екатерининской;
  • Петропавловская от Плеханова до Окулова;
  • Ленина от Плеханова до вокзала «Пермь-II»;
  • Толмачева от Петропавловской до Ленина.

С 23 декабря платная парковка с тарифом 30 рублей в час появится в проезде в ЖК «Гулливер» от дома №54, вдоль домов №52 Б, 52 В, 48 В, 48 Б, 56 Д до дома № 50 по ул. Революции.

