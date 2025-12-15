На улицах Перми появились празднично украшенные трамваи

В пресс-службе администрации рассказали, что наряженные трамваи будут курсировать по разным маршрутам. В таком виде общественный транспорт будет работать в Перми до середины января.

Праздничное оформление появилось также на ретро-трамвае и ретро-троллейбусе, которые стоят у здания МУП «ПермГорЭлектроТранс» на Уральской.

Информационный обзор редакции.