На улицах Перми появились празднично украшенные трамваи

В Перми с 15 декабря начинали курсировать трамваи, украшенные новогодней иллюминацией и гирляндами. Эта традиция, которую поддерживают в городе с 2019 года.
В пресс-службе администрации рассказали, что наряженные трамваи будут курсировать по разным маршрутам. В таком виде общественный транспорт будет работать в Перми до середины января.
Праздничное оформление появилось также на ретро-трамвае и ретро-троллейбусе, которые стоят у здания МУП «ПермГорЭлектроТранс» на Уральской.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)