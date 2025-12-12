Тестовый трамвай запустили по участку улицы Пушкина: ранее там вообще не было рельсов

В Перми 11 декабря прошел тестовый запуск трамвая по новому реконструированному участку улицы Пушкина от Борчанинова до Крисанова. Ранее там не было трамвайного движения, а вагоны поворачивали на улицу Крылова.
На новом участке для трамваев уложили пути, сварили их и натянули контактную сеть. Тестовый проход вагона-лаборатории «ВЛ-2» позволил проверить габариты, в том числе на поворотах, выявить дефекты и скорректировать высоту и натяжение контактной сети, объяснили в пресс-службе минтранса Пермского края.
Новые трамвайные пути — часть реконструкции улицы Пушкина: ее уже расширили до четырех полос, реконструировали сети тепло-, водоснабжения, канализации и связи, построили ливневку, устроили тротуары, велодорожку и смонтировали остановку «Данилиха».
Следующий этап — полноценная обкатка трамвайных рельсов на участке от Борчанинова до Крисанова, по новой улице Крисанова и обновленному путепровода на Карпинского. После этого планируется запуск полноценного движение электротранспорта из центра города в Индустриальный район.
