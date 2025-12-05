Штрафстоянка 8 декабря переедет на улицу Трамвайная

Прежняя специализированная стоянка для задержанного автотранспорта на улице Пушкина, 79 перестанет работать с 8 декабря. Все ранее доставленные автомобили со штрафстоянки у стадиона «Динамо» переместят на новое место.

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что на новой стоянке есть камеры видеонаблюдения, а для каждой категории машин выделены отдельные зоны.