Транспорт

Штрафстоянка 8 декабря переедет на улицу Трамвайная

В Перми 8 декабря откроется новая штрафстоянка. Она расположена на улице Трамвайная, 6, рядом с новым тоннелем на Вишерской.

Freepik

Прежняя специализированная стоянка для задержанного автотранспорта на улице Пушкина, 79 перестанет работать с 8 декабря. Все ранее доставленные автомобили со штрафстоянки у стадиона «Динамо» переместят на новое место.

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что на новой стоянке есть камеры видеонаблюдения, а для каждой категории машин выделены отдельные зоны.

