Транспорт

«Умные остановки» собираются переключить на другой канал связи

В Перми электронные табло на «умных остановках» собираются переключить с мобильного интернета на радиоканале. Работы по смене канала связи уже начались.

Пресс-служба администрации Перми

По словам главы города Эдуарда Соснина, эта мера должна обеспечить стабильную передачу данных при сбоях у операторов связи. Они периодически случаются, если в Пермском крае вводят «режим беспилотной опасности».  

Отметим, что на электронных табло «умных остановок» появляется информация о прибытии транспорта, а сами павильоны оснащены видеонаблюдением и тревожными кнопками.

