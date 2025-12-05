«Умные остановки» собираются переключить на другой канал связи

По словам главы города Эдуарда Соснина, эта мера должна обеспечить стабильную передачу данных при сбоях у операторов связи. Они периодически случаются, если в Пермском крае вводят «режим беспилотной опасности».

Отметим, что на электронных табло «умных остановок» появляется информация о прибытии транспорта, а сами павильоны оснащены видеонаблюдением и тревожными кнопками.