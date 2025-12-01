Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

На реконструкцию участка улицы Соликамская выделили больше 67 миллионов рублей

Реконструкцию улицы Соликамская от Первомайской (в районе станции «Молодежная») до пл. Восстания оценили в 67,4 млн рублей. КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» объявило торги на поиск подрядчика.

Работы включают подготовку участка дороги к реконструкции, в том числе демонтаж сооружений. В техническом задании на сайте госзакупок сказано, что подрядчику нужно будет переустроить сети водоснабжения, газоснабжения и электричества, установить светофоры и наружное освещение.

К реконструкции участка улицы Соликамская должны приступить 12 января. Закончат работы к 11 декабря 2026 года.

