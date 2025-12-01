На реконструкцию участка улицы Соликамская выделили больше 67 миллионов рублей

Работы включают подготовку участка дороги к реконструкции, в том числе демонтаж сооружений. В техническом задании на сайте госзакупок сказано, что подрядчику нужно будет переустроить сети водоснабжения, газоснабжения и электричества, установить светофоры и наружное освещение.

К реконструкции участка улицы Соликамская должны приступить 12 января. Закончат работы к 11 декабря 2026 года.